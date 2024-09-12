Renovation Aloha
Kamohai und Tristyn wollen es mit einem sanierungsbedürftigen Gebäude aus dem Jahr 1975 aufnehmen: Es gibt erhebliche Termitenschäden, Wasserschäden und strukturelle Mängel wie ein beschädigtes Dach und ein unzureichendes Fundament. Deshalb handeln sie den Preis herunter und planen Renovierungskosten von etwa 300.000 Dollar. Sie stellen sich den Herausforderungen und großen Entscheidungen während der Sanierung, einschließlich der Notwendigkeit, das Fundament komplett zu erneuern und neue Designentscheidungen zu treffen.
