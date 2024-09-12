Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Renovation Aloha

Traumhafter Bergblick

HGTVFolge vom 12.09.2024
Traumhafter Bergblick

Traumhafter BergblickJetzt kostenlos streamen

Renovation Aloha

Folge vom 12.09.2024: Traumhafter Bergblick

45 Min.Folge vom 12.09.2024

Kamohai und Tristyn wollen es mit einem sanierungsbedürftigen Gebäude aus dem Jahr 1975 aufnehmen: Es gibt erhebliche Termitenschäden, Wasserschäden und strukturelle Mängel wie ein beschädigtes Dach und ein unzureichendes Fundament. Deshalb handeln sie den Preis herunter und planen Renovierungskosten von etwa 300.000 Dollar. Sie stellen sich den Herausforderungen und großen Entscheidungen während der Sanierung, einschließlich der Notwendigkeit, das Fundament komplett zu erneuern und neue Designentscheidungen zu treffen.

Alle verfügbaren Folgen