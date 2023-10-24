Restaurant Impossible
Folge vom 24.10.2023: Das ungenießbare Chili
45 Min.Folge vom 24.10.2023Ab 6
Das „Ranch House Cafe“ in Flagstaff, Arizona, ist ein klassisches Familienlokal mit Burgern, Schnitzel und Chili auf der Karte. Besitzerin Felicia kaufte es 2011, weil hier früher ihre Eltern gearbeitet hatten. Doch der Laden zahlt sich nicht aus. Felicia schuftet sieben Tage die Woche, aber es bleibt nichts übrig. Für ihre drei Kinder ist kaum Zeit, und auch ihren Mann sieht sie fast nie. Wenn Experte Robert ihr nicht helfen kann, wird alles den Bach hinunter gehen. Der ist vom Chaos, das hier überall herrscht, entsetzt. Doch noch schlimmer ist die Viertelmillion Steuerschulden, die Felicia aufgetürmt hat.
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
