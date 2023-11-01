Restaurant Impossible
Folge vom 01.11.2023: Die Komplettverwandlung
44 Min.Folge vom 01.11.2023Ab 6
Maurice ist Inhaber des „Boil and Roux“ in Louisiana und begeisterter Gastronom, trotzdem steckt das Lokal, das auf Cajun-Küche spezialisiert ist, in den Miesen. Experte Robert, den Maurice um Hilfe gebeten hat, ist verwundert, warum der Laden in bester Lage nicht läuft. Doch die Gründe sind schnell offensichtlich: Maurice hat nicht die geringste Ahnung von Personalführung. Seine Leute tanzen ihm auf der Nase herum, kommen zu spät, sind unfreundlich zu den Gästen und völlig unzuverlässig. Dazu kommt, dass Quereinsteiger Maurice, der früher als Friseur arbeitete, die Geschäftszahlen nicht im Griff hat.
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
