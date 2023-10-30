Restaurant Impossible
Folge vom 30.10.2023: Soulfood in Michigan
45 Min.Folge vom 30.10.2023Ab 6
Seit zehn Jahren führt Leah das „Leahs Korner Kafe“ zusammen mit Ehemann Chris in Coleman, Michigan. Auf der Karte stehen typisch amerikanische Gerichte, darunter Burger und Sandwiches. Die Atmosphäre im Lokal ist familiär, die Stimmung zwischen den Ehepartnern angespannt: Leah möchte alles selbst bestimmen und weigert sich, auf Chris‘ Ratschläge zu hören. Dabei läuft das Geschäft immer schlechter. Das Restaurant steckt tief in den roten Zahlen und muss wohl schließen, wenn Experte Robert das Ruder nicht herumreißt. Doch der Starkoch muss nicht nur den Betrieb sanieren, sondern auch Leahs Ehe retten.
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
