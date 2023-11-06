Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Restaurant Impossible

Hungrig im Hangar

TLCFolge vom 06.11.2023
Hungrig im Hangar

Hungrig im Hangar Jetzt kostenlos streamen

Restaurant Impossible

Folge vom 06.11.2023: Hungrig im Hangar

44 Min.Folge vom 06.11.2023Ab 6

Als Mike und Lem ihr Flughafen-Restaurant „Runway“ in Greenville, South Carolina, starteten, wollten sie vor allem Geschäftsreisende ansprechen. Doch dann wurde ganz in der Nähe eine Parkanlage mit großem Spielplatz gebaut, und die Kundschaft änderte sich schlagartig: Es kommen nur noch kinderreiche Familien zum Essen, die fast ausschließlich Chicken Nuggets mit Pommes bestellen und Ketchup-beschmierte Stühle hinterlassen. Doch mit Kinder-Menüs ist hier kein Geld zu verdienen, außerdem läuft an Regentagen und im Winter kein Geschäft. Hat Experte Robert eine Lösung für die verzweifelten Besitzer parat?

Alle verfügbaren Folgen