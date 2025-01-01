Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 100
45 Min.Ab 12

Heute: Serena Aschenbrenner ist angeklagt, ihre Stieftochter Manja Zeidler (9) nach dem Tod ihres Vater wie eine Sklavin gehalten zu haben. Das Mädchen wurde misshandelt und unterernährt von ihrer Tante gefunden. Serena leugnet ... Und: Die Angeklagte Isolde Breiter ist wegen einer vorsätzlichen Körperverletzung angeklagt. Sie hat eine Prostituierte vor ihrer Haustür verprügelt. Isolde Breiter behauptet, nur ihr Notwehrrecht ausgeübt zu haben.

SAT.1
