Richter Alexander Hold
Folge 101: Krieg auf dem Kiez/Blutige Rache einer Tochter
44 Min.Ab 12
1. Fall: Thomas Leest ist wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt: Sein Pitbull hat Ivana Bylos angegriffen und fast zerfleischt. Sie ist seitdem schwer entstellt. 2. Fall: Die 17-jährige Claudia steht vor Gericht, weil sie ihre Mutter mit dem elektrischen Küchenmesser attackiert und ihr dabei drei Finger abgeschnitten haben soll. Das Mädchen ist angeblich ausgerastet, weil sie ihre Mutter mit ihrem Freund Thomas in flagranti beim Sex erwischt hat.
