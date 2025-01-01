Die schwangere Erpresserin/Verführte Schülerin?Jetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 109: Die schwangere Erpresserin/Verführte Schülerin?
45 Min.Ab 12
Heute: Die Hostess Janina Krauser ist wegen Betrugs angeklagt. Sie verlangte und bekam von Stefan Brommer 15.000 Mark für eine Abtreibung. Nun behauptet Stefan, dass Janina nie schwanger von ihm war. Auch sein Kumpel Joey Michalke verbrachte eine Liebesnacht mit Janina - mit dem gleichen Ergebnis. Und: Der Gymnasial-Lehrer Markus Alten wird beschuldigt, eine seiner Schülerinnen sexuell missbraucht zu haben. Ist er das Opfer einer perfiden Idee?
Richter Alexander Hold
