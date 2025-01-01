Die Frauenfalle/Kind am SteuerJetzt kostenlos streamen
Folge 114: Die Frauenfalle/Kind am Steuer
42 Min.Ab 12
Heute: Vor Gericht steht Martin Niederhuber, der auf einem Autobahnparkplatz Svantje Alsen vergewaltigt haben soll. Und: Ludwig Ahrens ist angeklagt, in angetrunkenem Zustand seinen 13-jährigen Sohn Robert dazu angestiftet zu haben, ihn mit dem Auto abzuholen. Sein Sohn hatte einen Unfall, und dabei wurde seine Schwester Annabell schwer verletzt.
