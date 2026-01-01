Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sohn schlägt Mutter: Der arbeitslose Volker Mayerhofer steht vor Gericht, weil er seine Mutter brutal mit einem Küchenstuhl zusammengeschlagen haben soll. Wie wird Richter Alexander Hold entscheiden? / Das verkaufte Kind: Die Hebamme Renate Westerhaus ist angeklagt, ein neugeborenes Baby aus einer Babyklappe gestohlen und dann an ein reiches, kinderloses Ehepaar verkauft zu haben. Die Angeklagte bestreitet dies jedoch. Kann sie überführt werden?

