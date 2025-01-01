Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Die Folterdiät

SAT.1Staffel 1Folge 122
Die Folterdiät

Die FolterdiätJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 122: Die Folterdiät

42 Min.Ab 12

Die Folterdiät: Martin Bertold soll seine Ehefrau über einen Zeitraum von drei Wochen hinweg mehrere Tage lang ans Bett gefesselt haben. Dabei gab er ihr nichts zu essen, um sie auf diese Weise zum Abnehmen zu bringen. Willigte seine Frau in diese seltsame Art des Nahrungsentzugs ein oder zwang Martin Berthold sie zur Folterdiät? / Und: Das betrunkene Kind

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen