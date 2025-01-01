Richter Alexander Hold
Folge 122: Die Folterdiät
42 Min.Ab 12
Die Folterdiät: Martin Bertold soll seine Ehefrau über einen Zeitraum von drei Wochen hinweg mehrere Tage lang ans Bett gefesselt haben. Dabei gab er ihr nichts zu essen, um sie auf diese Weise zum Abnehmen zu bringen. Willigte seine Frau in diese seltsame Art des Nahrungsentzugs ein oder zwang Martin Berthold sie zur Folterdiät? / Und: Das betrunkene Kind
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
