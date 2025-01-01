Richter Alexander Hold
Folge 131: Vom Auto erfasst
42 Min.Ab 12
Heute: Die Putzfrau Franziska Knöpfler soll schuld daran sein, dass ihr Ehemann Maik querschnittsgelähmt ist. Nach einem Streit wurde der stark angetrunkene Maik direkt vor dem Haus von einem Auto erfasst. Und: Kerstin Appel und Pit Danzer werden angeklagt, den sehbehinderten Hermann Schreiber ausgeraubt zu haben. Hermann Schreiber verließ gerade ein Pfandhaus mit 10.000 Euro, die er dringend für eine rettende Augenoperation benötigte.
Richter Alexander Hold
