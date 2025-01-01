Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 133
Folge 133: Richter Alexander Hold

42 Min.Ab 12

Heute: Michaela Heinze soll ihre dreijährige Tochter Jennifer unbeaufsichtigt in der Küche gelassen haben. Die dreijährige Jennifer stürzt aus dem Fenster des achtstöckigen Wohnhauses und war sofort tot. Und: Der Ex-Häftling Michael Hammer wird beschuldigt, die 16-jährge Irene Merz vergewaltigt zu haben. Ihr Vater Dr. Klaus Peter Merz brachte Michael Hammer vor über 15 Jahren wegen Mordes hinter Schloß und Riegel.

SAT.1
