Richter Alexander Hold
Folge 136: Richter Alexander Hold
42 Min.Ab 12
1. Fall: Harald Barnstetter steht vor Gericht, weil er seine Frau Maria brutal schlug und quälte. Angeblich soll das nach den Regeln eines abartigen Ehevertrages geschehen sein. Erlitt Maria die Qualen freiwillig? 2. Fall: Roland Sichel soll mit seinem Motorboot die Surfschülerin Marie Steine absichtlich angefahren und schwer verletzt haben. Er weist alle Vorwürfe von sich.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1