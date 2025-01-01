Richter Alexander Hold
Folge 138: Richter Alexander Hold
42 Min.Ab 12
Heute: Der Kosovo-Albaner Afrim Beci ist angeklagt, seine Schwiegermutter Franka Böhm im Streit vorsätzlich verletzt zu haben. Beci streitet die Tat ab. Hatte er einen Grund sich an seiner Schwiegermutter zu rächen? Und: Silvia Wagner steht auf den Popstar Daniel. Sie ist angeklagt in der Garderobe des Musikers seine Freundin mit einem Rosenstrauß ins Gesicht geschlagen zu haben.
