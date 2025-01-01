Zum Inhalt springenBarrierefrei
Orgie beim Pokerspiel/Angriff im Strip-Lokal

SAT.1Staffel 1Folge 139
Folge 139: Orgie beim Pokerspiel/Angriff im Strip-Lokal

42 Min.Ab 12

1. Fall: Peter Banke und Gerd Massa sind angeklagt, während einer Pokerrunde die betrunkene Paula Krause vergewaltigt zu haben. Beide behaupten, dass sie den Sex wollte! Wird Richter Alexander Hold die Wahrheit herausfinden? 2. Fall: Hat die angeklagte Schülerin Jenny Winter tatsächlich den Chef eines Strip-Lokals mit einem Kerzenständer niedergeschlagen? Reiner Hansen, behauptet, dass die Schülerin die Tat begangen hat. Doch welches Motiv sollte Jenny gehabt haben?

SAT.1
