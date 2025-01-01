Richter Alexander Hold
Folge 141: Richter Alexander Hold
42 Min.Ab 12
Heute: Stress in der Modelszene. Hat Volker Neuhoff das Model Natalie Papen gezwungen Drogen zu nehmen und sie gegen den Spiegel geschubst? Ihr Gesicht ist heute entstellt, die Karriere scheint beendet. Hatte Volker Neuhoff persönliche Motive für diese Tat? Und: Grillparty im Sommer. Der Lehrer Dennis Kamp ist Chef am Grill, als der 10 Jahre alte Timm Benzin in die Glut gießt und sich dabei schwer verbrennt.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1