Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Rache eines Unschuldigen/Vom Stiefsohn vergewaltigt

SAT.1Staffel 1Folge 144
Rache eines Unschuldigen/Vom Stiefsohn vergewaltigt

Rache eines Unschuldigen/Vom Stiefsohn vergewaltigtJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 144: Rache eines Unschuldigen/Vom Stiefsohn vergewaltigt

42 Min.Ab 12

1. Fall: Andreas Baumer ist angeklagt, Sonja Trabach in einen Wald verschleppt und dort brutal zusammen geschlagen zu haben. Wollte er sich an Sonja Trabach rächen, weil er wegen ihr unschuldig hinter Gittern saß? 2. Fall: Emanuel Schäfer steht vor Gericht, weil er seine Stiefmutter Heide Dollart-Schäfer vergewaltigt haben soll. Der Angeklagte jedoch behauptet, dass seine Stiefmutter freiwillig mit ihm geschlafen hat. Kann das Gericht Emanuel Schäfer überführen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen