Rache eines Unschuldigen/Vom Stiefsohn vergewaltigtJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 144: Rache eines Unschuldigen/Vom Stiefsohn vergewaltigt
42 Min.Ab 12
1. Fall: Andreas Baumer ist angeklagt, Sonja Trabach in einen Wald verschleppt und dort brutal zusammen geschlagen zu haben. Wollte er sich an Sonja Trabach rächen, weil er wegen ihr unschuldig hinter Gittern saß? 2. Fall: Emanuel Schäfer steht vor Gericht, weil er seine Stiefmutter Heide Dollart-Schäfer vergewaltigt haben soll. Der Angeklagte jedoch behauptet, dass seine Stiefmutter freiwillig mit ihm geschlafen hat. Kann das Gericht Emanuel Schäfer überführen?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1