Frau für tot erklärt/Das vergewaltigte Kindermädchen
Richter Alexander Hold
Folge 151: Frau für tot erklärt/Das vergewaltigte Kindermädchen
42 Min.Ab 12
Heute: Die Ärztin Dr. Straubinger ist angeklagt, weil sie die 20jährige Fatma fälschlicherweise für tot erklärte. Fatma fror sich im Leichenschauhaus mehrere Finger ab, bevor sie gerettet werden konnte. Und: Der Architekt Atlan Batulan ist angeklagt, weil er Na'Zyiah, das afrikanische Au Pair-Mädchen der Familie, zweimal vergewaltigt haben soll. Na'Zyiah behauptet sogar, von Atlan Batulan schwanger zu sein. Der Architekt ist der Meinung, dass das Mädchen ihn abzocken will.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1