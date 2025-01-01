Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Geheimnisvoller Raubüberfall

SAT.1Staffel 1Folge 157
Geheimnisvoller Raubüberfall

Folge 157: Geheimnisvoller Raubüberfall

42 Min.Ab 12

Heute: Der spielsüchtige Manfred Henseling und seine Ehefrau Ute sollen Manfreds Tante Hannelore überfallen haben. Sie prügelten auf Hannelore Gassner angeblich so sehr ein, dass sie ins Koma fiel. Außerdem sollen sie 30.000 Euro aus ihrem Safe gestohlen haben. Doch Manfred Henseling macht Hannelores Sohn für die Tat verantwortlich. Findet Richter Alexander Hold heraus, wer den brutalen Überfall wirklich beging?

