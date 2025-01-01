Richter Alexander Hold
Folge 160: Richter Alexander Hold
41 Min.Ab 12
Die Angeklagte Daniela Kurth sitzt wegen Mordes im Frauengefängnis. Heute muss sie sich vor Gericht verantworten, weil sie ihre Mitinsassin Hilde Braun brutal mit einer Windel gedrosselt haben soll. Was hat sich wirklich hinter den Gefängnismauern abgespielt?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1