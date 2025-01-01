Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 160: Richter Alexander Hold

41 Min.Ab 12

Die Angeklagte Daniela Kurth sitzt wegen Mordes im Frauengefängnis. Heute muss sie sich vor Gericht verantworten, weil sie ihre Mitinsassin Hilde Braun brutal mit einer Windel gedrosselt haben soll. Was hat sich wirklich hinter den Gefängnismauern abgespielt?

