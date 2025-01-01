Richter Alexander Hold
Folge 171: Richter Alexander Hold
42 Min.Ab 12
Gerd Naumann soll seine Ex-Freundin Lena Hacke und deren Schwester Gaby mit seinem Auto angefahren und Gaby Hacke dabei tödlich verletzt haben. Naumann behauptet, er sei zur Tatzeit mit seiner Freundin Lucy Röbel zusammen gewesen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1