Richter Alexander Hold
Folge 174: Richter Alexander Hold
42 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Der Polizist Thomas Henner soll die 18-jährige Prostituierte Amelie Dannhof unter einem Vorwand in ein Polizeiwohnheim gelockt und dort vergewaltigt haben. Henner weist alle Schuld von sich, doch auch die Prostituierte Athina Topulos belastet ihn schwer. Der Zuhälter Dieter Löser aber gibt dem Polizisten ein Alibi. Hat Henner eine weiße Weste, oder führt er ein Doppelleben im Rotlichtmilieu?
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
Copyrights:© SAT.1