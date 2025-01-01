Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die verantwortungslose Mutter/Vergewaltigung am Baggersee

SAT.1Staffel 1Folge 178
Folge 178: Die verantwortungslose Mutter/Vergewaltigung am Baggersee

42 Min.Ab 12

1. Fall: Karin Brückmann wird beschuldigt, während eines Schäferstündchens mit ihrem Liebhaber, nicht auf ihre Tochter aufgepasst zu haben. Als sich die Mutter im Schlafzimmer vergnügt haben soll, hantierte die Kleine in der Küche und verbrannte sich beide Hände. Karin bestreitet, einen Liebhaber im Haus gehabt zu haben. 2. Fall: Angeklagt ist der Schüler Samuel Wechsel, der während einer Party am Baggersee eine Klassenkameradin brutal vergewaltigt haben soll!

