Richter Alexander Hold
Folge 179: Richter Alexander Hold
42 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Der Iraner Samer Baraki steht vor Gericht, weil sein fünf Monate alter Sohn Faret spurlos verschwunden ist. Er soll das Baby in den Iran entführt haben, um es den dortigen Gebräuchen entsprechend erziehen zu lassen. Samer Baraki bestreitet die Tat. Was steckt hinter dem mysteriösen Verschwinden des kleinen Faret?
