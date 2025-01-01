Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 183
Folge 183: Richter Alexander Hold

43 Min.Ab 12

1. Fall: Ralf Singer hatte trotz Trennung Sex mit seiner Ehefrau Sonia; er bezahlte sie dafür. Nun steht er vor Gericht, weil er sie brutal vergewaltigt haben soll. 2. Fall: Angeklagt ist Sascha Gerster. Im Urlaub auf Mallorca soll er Wolfgang Kast an einen einsamen Strand gelockt, unter Beruhigungsmittel gesetzt, und in der prallen Sonne tief schlafend zurückgelassen haben. Wolfgang erlitt dadurch schwere Verbrennungen.

