Richter Alexander Hold

Sex auf Bestellung/Verhängnisvoller Sex im Büro

SAT.1Staffel 1Folge 186
Sex auf Bestellung/Verhängnisvoller Sex im Büro

Sex auf Bestellung/Verhängnisvoller Sex im BüroJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 186: Sex auf Bestellung/Verhängnisvoller Sex im Büro

43 Min.Ab 12

1. Fall: Der Pizza-Fahrer Mirko Zacher wird beschuldigt, Elena Diehl vergewaltigt zu haben, als er eine Pizza bei ihr ablieferte. Er dagegen behauptet, mit ihr Sex gegen Bezahlung gehabt zu haben. 2. Fall: Karin Keller sitzt auf der Anklagebank, weil sie das neue Cabrio ihrer Kollegin Barbara Jung angezündet haben soll. Der Wagen brannte völlig aus. Barbara hatte zuvor Karin den Freund ausgespannt. Karin streitet die Tat ab.

