Folge 187: Richter Alexander Hold
42 Min.Ab 12
Heute: Die Angeklagte Annette Valera wird der fahrlässigen Tötung beschuldigt. Als ihr Mann ihre Wohnung betrat, soll sie mit einem Baseballschläger so auf ihn eingeschlagen haben, dass sie seinen Tod verursachte. Sie selbst behauptet, sie habe ihren Mann mit einem Einbrecher verwechselt. Und: Der Zahnarzt Dr. Georg Schüller ist der Körperverletzung und Freiheitsberaubung angeklagt. Ein Patient behauptet, der Angeklagte habe ihn im Behandlungszimmer gefoltert und eingesperrt.
