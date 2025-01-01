Richter Alexander Hold
Folge 188: Vertauschte Kinder
42 Min.Ab 12
1. Fall: Der 18-jährige Hannes Bleichert ist angeklagt, weil er eine seiner Mitschülerinnen in einem Bus auf dem Schulgelände zur Prostitution gezwungen haben soll. 2. Fall: Der Millionenerbe Tillmann Rotthoff soll den Punk Jens Gennrich zusammengeschlagen haben, als der ihn vor einer U-Bahn-Haltestelle anschnorrte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1