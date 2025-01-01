Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 189
Folge 189: Richter Alexander Hold

42 Min.Ab 12

Der heutige Fall: Zwei Jahre lang war der Ex-Unternehmer Rolf Blaubach verschwunden. Er wurde für tot erklärt, wodurch die Familie eine Versicherungssumme in Höhe von mehreren Millionen Mark erhielt. Plötzlich jedoch tauchte Blaubach wieder auf und gab an, dass er sein Gedächtnis verloren hätte. Wird Richter Alexander Hold diesen mysteriösen Fall klären können?

