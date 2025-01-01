Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 191
Folge 191: Skandal im Sperrbezirk

42 Min.Ab 12

Der Barbesitzer Dirk Wissbach und die Tänzerin Sophie Abelt sind angeklagt, weil sie den Schläger Mario Glückert damit beauftragt haben sollen, Sophies Vater zu verprügeln. Der glaubte, dass seine Tochter in Gefahr schwebte und wollte sie aus dem Frankfurter Rotlichtmilieu befreien ...

