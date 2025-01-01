Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 192
Folge 192: Richter Alexander Hold

39 Min.Ab 12

Heute: Sharon Zinn ist angeklagt, weil sie den Wimpernkleber ihrer Freundin Ina Rommersdorf gegen Sekundenkleber ausgetauscht haben soll. Inas Auge klebte sofort zu, sie musste operiert werden. Und: Marion Buschmann soll aus Eifersucht Rebecca Schulz, die Geliebte ihres Ehemannes über Nacht in den dunklen Keller ihres Hauses gesperrt haben, in dem sie zuvor Mausefallen aufgestellt hatte. Rebecca verletzte sich schwer.

SAT.1
