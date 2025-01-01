Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 195
Folge 195: Richter Alexander Hold

42 Min.Ab 12

Heute: Der Angeklagte Patrick Fenz muss sich für die Vergewaltigung an der 16-jährigen Schülerin Lena Weinberg verantworten. Patrick Fenz behauptet, Lena wolle sich an ihm rächen, weil er ihre Gefühle nicht erwiderte. Und: Gertrude Ehrmann soll auf ihre beiden erwachsenen Kinder losgegangen sein. Ihren Sohn soll sie unter anderem ins Gesicht geschlagen, ihrer Tochter eine Vase auf dem Kopf zertrümmert haben.

SAT.1
