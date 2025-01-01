Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 196
Folge 196: Richter Alexander Hold

42 Min.Ab 12

Heute: Laura Kastmüller ist angeklagt, ihren Arbeitgeber - den Juwelier Ben Friesing - betäubt und ausgeraubt zu haben. Nur sie und ihr Chef kannten die Zahlenkombination des Safes. Und: Der Schütze Karl Overmann wird beschuldigt, absichtlich mit einem Luftgewehr auf das Auge von Ex-Knacki Werner Krause gezielt zu haben. Karl behauptet es sein ein Unfall gewesen. Werners Freundin Corinna Mettmann, die die Tat beobachtet hat, behauptet, Karl hätte die Tat geplant.

SAT.1
