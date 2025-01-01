Richter Alexander Hold
Folge 196: Richter Alexander Hold
42 Min.Ab 12
Heute: Laura Kastmüller ist angeklagt, ihren Arbeitgeber - den Juwelier Ben Friesing - betäubt und ausgeraubt zu haben. Nur sie und ihr Chef kannten die Zahlenkombination des Safes. Und: Der Schütze Karl Overmann wird beschuldigt, absichtlich mit einem Luftgewehr auf das Auge von Ex-Knacki Werner Krause gezielt zu haben. Karl behauptet es sein ein Unfall gewesen. Werners Freundin Corinna Mettmann, die die Tat beobachtet hat, behauptet, Karl hätte die Tat geplant.
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1