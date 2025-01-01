Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Vergewaltigung in der Ehe/KO-Schlag in der Schuldusche

Staffel 1Folge 199
Folge 199: Vergewaltigung in der Ehe/KO-Schlag in der Schuldusche

42 Min.Ab 12

1. Fall: Peter Müller steht vor Gericht, weil er seine Ehefrau vergewaltigt haben soll. Er dagegen behauptet, mit ihr einvernehmlichen ehelichen Verkehr gehabt zu haben. 2. Fall: Auf der Anklagebank sitzt die Lehrerin Barbara Rubacher. Sie soll den arbeitslosen Herbert Deuter in der Schuldusche mit gezielten Tritten krankenhausreif geprügelt haben. Sie behauptet Herbert Deuter wollte ihre Schülerin vergewaltigen.

