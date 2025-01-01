Richter Alexander Hold
Folge 200: Richter Alexander Hold
42 Min.Ab 12
Alexis Hartmann ist angeklagt, ihren ehemaligen Chef, den Kaufhausbesitzer Georg Espen, unter der Dusche mit einem Messer niedergestochen zu haben. Schlich sie sich ins Haus und rächte sich an Espen dafür, dass er ihr gekündigt hat? Die Angeklagte behauptet, das Psycho-Opfer ihres Chefs zu sein.
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1