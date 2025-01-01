Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 1Folge 200
Richter Alexander Hold

Richter Alexander HoldJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 200: Richter Alexander Hold

42 Min.Ab 12

Alexis Hartmann ist angeklagt, ihren ehemaligen Chef, den Kaufhausbesitzer Georg Espen, unter der Dusche mit einem Messer niedergestochen zu haben. Schlich sie sich ins Haus und rächte sich an Espen dafür, dass er ihr gekündigt hat? Die Angeklagte behauptet, das Psycho-Opfer ihres Chefs zu sein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen