Krieg auf dem Campingplatz/Der Rambo-VaterJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 31: Krieg auf dem Campingplatz/Der Rambo-Vater
44 Min.Ab 12
1. Fall: Der Versicherungskaufmann Karsten Schuster fiebert der Geburt seines ersten Kindes entgegen. Auf dem Weg zur Entbindungsklinik soll er rücksichtslos drei Unfälle verursacht haben. Er behauptet allerdings, nichts bemerkt zu haben. 2. Fall: Auf dem Campingplatz in Husum herrscht Krieg. Bernd Förster aus Dortmund und Karl Welter aus Jena treffen aufeinander - Wessi gegen Ossi. Nach einem heftigen Streit steht Karl Welters Wohnmobil in Flammen. Ist Bernd Förster der Täter?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1