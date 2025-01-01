Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Lebensgefährlicher Stubenarrest/Der Organraub

SAT.1Staffel 1Folge 32
Folge 32: Lebensgefährlicher Stubenarrest/Der Organraub

44 Min.Ab 12

1. Fall: Bei dem Versuch sich aus dem Fenster ihres Zimmers abzuseilen, stürzte die 11-jährige Nicole in die Tiefe. Seitdem liegt sie im Wachkoma. Nicoles Mutter hatte das Mädchen zur Strafe eingeschlossen. 2. Fall: Der Klinikchef von Meyen hat seiner kleinen Tochter Julinka mit einer Leber-Transplantation das Leben gerettet. Gerlinde Pohl, die Mutter des toten Spenders, behauptet aber, dass ihr Sohn niemals eine Organentnahme zugelassen hätte.

