Folge 41: Liebesdrama in der Schule/Die illegalen Einwanderer
45 Min.Ab 12
Verhängnisvolle Liebschaft: Der Lehrer Günther Bohnberg soll ein Verhältnis mit seiner Schülerin Jeanette Hübner gehabt und sie schwer misshandelt haben, als sie sich von ihm trennen wollte. Der Lehrer bestreitet alle Vorwürfe. Hat er Jeanette so schrecklich zugerichtet? / Die illegalen Einwanderer: Klaus Nehmer ist angeklagt, einer kurdischen Familie die illegale Einreise nach Deutschland zu ermöglichen. Mitten auf dem Bodensee wurden die Beteiligten von der Polizei gestellt.
