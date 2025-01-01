Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Streit nach Millionenquiz/Verführte oder Erpresserin?

SAT.1Staffel 1Folge 42
Streit nach Millionenquiz/Verführte oder Erpresserin?

Streit nach Millionenquiz/Verführte oder Erpresserin?Jetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 42: Streit nach Millionenquiz/Verführte oder Erpresserin?

44 Min.Ab 12

1. Fall: Der Landwirt Thomas Heimstett steht wegen Brandstiftung vor Gericht. Er soll den Stall seines Bruders in Brand gesteckt haben, nachdem der ihm als Telefon-Joker bei einem Quiz angeblich absichtlich eine falsche Antwort gab. 2. Fall: Silke Baumann steht wegen Erpressung vor Gericht. Sie soll ein sexuelles Verhältnis zu ihrem Chef genutzt haben, um ihn zu erpressen. Sie sagt, sie wurde zum Sex gezwungen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen