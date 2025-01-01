Richter Alexander Hold
Folge 48: Richter Alexander Hold
44 Min.Ab 12
Der Heiratsschwindler: Der arbeitslose Kellner Tim Trebel ist angeklagt, weil er die querschnittsgelähmte Sandra Schönstein mit einem Eheversprechen um 150.000 Mark betrogen haben soll. Ist Tim Trebel ein skrupelloser Heiratsschwindler? / Die gequälte Magersüchtige: Der Schüler Karsten Herold hat Angst, dass seine magersüchtige Schwester sich zu Tode hungert. Als er sie mit Gewalt zum Essen zwingt, soll er dem Mädchen den Arm gebrochen haben. Wie wird Richter Hold entscheiden?
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1