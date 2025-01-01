Die sexsüchtige Ärztin/Horror auf der UrlaubsreiseJetzt kostenlos streamen
Folge 63: Die sexsüchtige Ärztin/Horror auf der Urlaubsreise
42 Min.Ab 12
1. Fall: Die Ärztin Dr. Jutta Krüger wird wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Um eine Liebesnacht mit ihrem Freund verbringen zu können, soll sie ihren Ehemann Paul Krüger mit einer Überdosis Beruhigungsmittel betäubt haben. 2. Fall: Die beiden Arbeitslosen Kevin Strahtmann und Alexander Hagen werden beschuldigt, den Fliesenleger Thomas Kremser auf der Autobahn bedroht und ausgeraubt zu haben. Die beiden leugnen die Tat vehement.
