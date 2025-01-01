Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 1Folge 64
Richter Alexander Hold

Richter Alexander HoldJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 64: Richter Alexander Hold

44 Min.Ab 12

Vergewaltigung in der Hochzeitsnacht: Murat Yikit soll seine Frau in der Hochzeitsnacht vergewaltigt, geschlagen und gefesselt haben. Ist er ein brutales Sexmonster oder ist die frisch gebackene Ehefrau sexsüchtig? / Arzt oder Kurpfuscher? Der Arzt Dr. Mehler soll seinem Patienten Hufnagel Kräutertropfen verabreicht haben, die Penicillin enthielten. Daraufhin erlitt dieser einen Allergieschock. Ist Dr. Mehler ein skrupelloser Kurpfuscher oder wird er zu Unrecht beschuldigt?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen