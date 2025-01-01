Richter Alexander Hold
Tochter und Hure? Oberstudiendirektor Dr. Blümling ist angeklagt, den vermeintlichen Zuhälter seiner Tochter niedergeschlagen zu haben. Kind ertrunken im Schwimmbad: Der Bademeister Heiko Wilms wird angeklagt, seine Aufsichtspflicht verletzt und damit den Tod des 12-jährigen Malte Becker verschuldet zu haben.
