Richter Alexander Hold
Folge 73: Richter Alexander Hold
45 Min.Ab 12
Heute: Ramona Lehmann ist der Bigamie angeklagt. Obwohl sie bereits verheiratet war, ging sie gleichzeitig eine zweite Ehe mit dem Nigerianer Dauaride Epharim ein . Die Angeklagte gibt vor, aus Liebe gehandelt zu haben. Und: Der als gewalttätig bekannte Dieter Hintzen arbeitete auf einem Kostümfest als gemieteter Folterknecht. Er soll aus Eifersucht einen der Partygäste ausgepeitscht haben, weil dieser seine Freundin verführen wollte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1