Richter Alexander Hold
Folge 77: Richter Alexander Hold
44 Min.Ab 12
Brutaler Freier: Jens Schneider wird beschuldigt, bei einem Besuch in einem Bordell die Prostituierte "Monique" alias Monika Korbach zusammengeschlagen zu haben. Warum wurde der 19-Jährige bei seinem ersten Bordellbesuch so ausfällig? Zum Sex gezwungen: Sandra Borgmann und Michael Kruse werden beschuldigt, Sandras minderjährige Schwester eingesperrt und zur Prostitution gezwungen zu haben. Überredete Sandra ihre eigene Schwester, mit anderen Männern gegen Geld Sex zu haben?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1