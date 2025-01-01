Das blaue Gesicht/Todesangst beim LiebesspielJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 79: Das blaue Gesicht/Todesangst beim Liebesspiel
44 Min.Ab 12
1. Fall: Der Fernfahrer Ingo Schneider ist wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, mit seinem LKW absichtlich in eine Gartenlaube gefahren zu sein, die von seiner Frau Juliana und deren Liebhaber Sebastian Venloher als Liebesnest genutzt wurde. 2. Fall: Andreas Baumüller wird vorgeworfen, dem schlafenden Sascha Keppler das Gesicht mit einem speziellen Filzstift blau angemalt zu haben. Der Angeklagte leugnet jedoch die Tat.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1