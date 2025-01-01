Richter Alexander Hold
Folge 82: Richter Alexander Hold
1. Fall: Stefanie Kraus ist angeklagt, den Tod ihrer kranken Mutter verschuldet zu haben. Sie soll den Gasherd in der Küche ihrer Mutter nicht abgedreht haben, worauf ihre Mutter qualvoll erstickte. 2. Fall: Monika Schwerte wird beschuldigt, Vladimir Klimke mit einem Baseballschläger zusammengeschlagen zu haben. Wollte sie den Drogentod ihrer Schwester rächen?
