Richter Alexander Hold
Folge 87: Vergewaltiger auf der Flucht/Mieter raus!
45 Min.Ab 12
Heute: Die Gefängnisdirektorin Siegrid Albrecht wird beschuldigt, dem mehrfachen Vergewaltiger Manfred Untz zur Flucht aus dem Gefängnis verholfen zu haben. Konnte der Triebtäter tatsächlich nur mit ihrer Hilfe fliehen? Und: Rainer Winkler, Eigentümer eines Acht-Parteien-Hauses will seine Wohnungen sanieren. Er muss nur noch zwei Mietparteien loswerden. Dabei kommt es zu einem folgenschweren Unfall - Ein Kind wird schwer verletzt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1